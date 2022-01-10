Тухель: игра с «Тоттенхэмом» стала серьёзным прорывом для Сауля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о прогрессе полузащитника Сауля Ньигеса в последних матчах.
«Игра с «Тоттенхэмом» стала серьёзным прорывом для Сауля, который показал свои истинные способности. В матче с «Честерфилдом» он был частью сильного состава. Да, это было в игре с командой из пятой по счёту лиги, так что нам не нужно было доминировать в полузащите, но он по-прежнему хорошо играл.
Я вижу, что с каждым матчем он становится увереннее в себе. Он находится в хорошей форме, продвинулся в плане адаптации к нашей игре. Теперь это видно по его игре. Он более открыт, лучше понимает язык, и всё это важные моменты, которые следует учитывать, когда речь идёт о Сауле и о том, насколько он прибавил за последнее время.
Он гораздо больше влияет на ход матчей, чем в начале сезона, и это очень важно, поскольку я убеждён, что нам необходимо, чтобы каждый игрок участвовал во всех турнирах с этого момента и до конца сезона, особенно в период, когда мы играем каждые три дня», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другие футбольные матчи эксклюзивно в Okko.
- 11 января 2022
-
00:01
- 10 января 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:06
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:01
-
20:52
-
20:52
-
20:39
-
20:39
-
20:37
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:06