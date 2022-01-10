Тухель: игра с «Тоттенхэмом» стала серьёзным прорывом для Сауля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о прогрессе полузащитника Сауля Ньигеса в последних матчах.

«Игра с «Тоттенхэмом» стала серьёзным прорывом для Сауля, который показал свои истинные способности. В матче с «Честерфилдом» он был частью сильного состава. Да, это было в игре с командой из пятой по счёту лиги, так что нам не нужно было доминировать в полузащите, но он по-прежнему хорошо играл.

Я вижу, что с каждым матчем он становится увереннее в себе. Он находится в хорошей форме, продвинулся в плане адаптации к нашей игре. Теперь это видно по его игре. Он более открыт, лучше понимает язык, и всё это важные моменты, которые следует учитывать, когда речь идёт о Сауле и о том, насколько он прибавил за последнее время.

Он гораздо больше влияет на ход матчей, чем в начале сезона, и это очень важно, поскольку я убеждён, что нам необходимо, чтобы каждый игрок участвовал во всех турнирах с этого момента и до конца сезона, особенно в период, когда мы играем каждые три дня», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):

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