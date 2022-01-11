У полузащитника «Ювентуса» Рэмси коронавирус
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринской команды. Валлийский игрок ушёл на самоизоляцию.
Рэмси не поможет «Ювентусу» в матче с «Интером» за Суперкубок Италии. Игра пройдёт в среду, 12 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
До этого положительный тест на коронавирус сдал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Напомним, ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Рэмси покинет команду. Это, вероятно, случится в текущее трансферное окно или летом. Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
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