Рангник прокомментировал победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии

В ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал выступление своей команды.

«Нам удалось сделать выводы после поражения от «Вулверхэмптона», именно этого от нас все ожидали. Мы знали, что играть против «Астон Виллы» будет непросто. В первом тайме мы играли хорошо, к перерыву могли вести 3:2 или 4:3.

Во второй половине матча мы в основном играли на контратаках и в некоторых эпизодах могли действовать лучше. Периодически мы принимали неправильные решения, но перестроили схему в полузащите и стали лучше контролировать игру.

В последние 20 минут мы ещё больше контролировали ситуацию и показали командную игру. Нам удалось одержать хорошую победу и выйти в следующий раунд турнира», – цитирует Рангника BBC Sport.

Отметим, что по итогам состоявшейся жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира примет «Мидлсбро».