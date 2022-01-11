«Тоттенхэм» готов продать Н'Домбеле. Француз хочет уйти, так как его освистали фанаты

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н'Домбеле всё ближе к уходу из лондонского клуба. «Шпоры» готовы продать 25-летнего француза, который обескуражен тем, что в одном из прошлых матчей его освистали собственные болельщики, информирует Daily Mail.
Футболиста освистали фанаты после победы над «Моркамом» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Ранее сообщалось, что Тангай изъявил желание покинуть «Тоттенхэм», теперь же стало известно, что «шпоры» не планируют препятствовать его уходу.
25-летний Н'Домбеле перешёл в английский клуб из «Лиона» за € 60 млн в 2019 году. Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне Н'Домбеле забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 14 матчах. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 38 млн.
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