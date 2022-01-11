«Локомотив» отзаявил Фёдора Смолова

Московский «Локомотив» отзаявил от участия в чемпионате России своего нападающего Фёдора Смолова, информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Ранее СМИ сообщали, что московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Стороны согласовывают детали сотрудничества. Бело-синие предложили форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год. При этом «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.
Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет € 3,1 млн, в то время как лидеры «Динамо» получают в разы меньше.
31-летний Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов. «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.
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