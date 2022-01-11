Калиниченко — о возможном назначении Ахья: всё, что нам и нужно. Антар, ты дома!

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на новость о том, что алжирский менеджер Антар Яхья до конца текущей недели заключит контракт с красно-белыми.



«Ну, собственно, всё, что нам и нужно. Все умения прокачены. Процент от сделки? Пожалуйста! Скандалы с тренером и руководством? Вот вам! Ну и хороший парашют при уходе, естественно! В общем, наш человек! Антар, ты дома!» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.



Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.

Новость по теме «Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых игроков