Вратарь «Реала» Лунин может перейти в «Аякс»

«Реал» может отдать голкипера Андрея Лунина в аренду «Аяксу», сообщает Defensa Сentral.



Амстердамский клуб рассматривает украинского футболиста в качестве замены Андре Онана, который летом станет игроком «Интера».



Отмечается, что «Реал» отдаст Лунина в аренду при условии, что он будет иметь регулярную игровую практику.



Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь провёл лишь один матч за мадридскую команду — в Кубке Испании с «Алькояно» (3:1).

Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.

«Реал» разгромил дома «Валенсию»:

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