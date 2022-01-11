Антон Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локомотива»
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, когда можно ждать его возвращения в основную группу железнодорожников.
«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе», — цитирует Антона Миранчука ТАСС.
Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение.
Комментарии
- 11 января 2022
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:24
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
11:01
-
10:55
-
10:36
-
10:26
Партнерский контент