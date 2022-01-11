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Антон Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локомотива»

Антон Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локомотива»
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, когда можно ждать его возвращения в основную группу железнодорожников.

«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе», — цитирует Антона Миранчука ТАСС.

Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение.

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