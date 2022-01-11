Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещё один вакцинированный футболист «Ромы» заразился коронавирусом

Ещё один вакцинированный футболист «Ромы» заразился коронавирусом
Комментарии

«Рома» на официальном сайте объявила о новом случае заражения коронавирусом в команде.

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию выявлен у футболиста, который прошёл полный курс вакцинации. Компетентные органы здравоохранения были немедленно проинформированы. Игрок чувствует себя нормально и отправлен на самоизоляцию. Имя заражённого футболиста не сообщается.

«Рома» в 21 матче набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 20 встречах набравший 49 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграет с «Кальяри». Матч состоится 16 января.

Новость по теме
У полузащитника «Ювентуса» Рэмси коронавирус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022