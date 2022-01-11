Ещё один вакцинированный футболист «Ромы» заразился коронавирусом

«Рома» на официальном сайте объявила о новом случае заражения коронавирусом в команде.



Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию выявлен у футболиста, который прошёл полный курс вакцинации. Компетентные органы здравоохранения были немедленно проинформированы. Игрок чувствует себя нормально и отправлен на самоизоляцию. Имя заражённого футболиста не сообщается.

«Рома» в 21 матче набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 20 встречах набравший 49 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграет с «Кальяри». Матч состоится 16 января.