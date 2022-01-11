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«Тоттенхэм» обсудил с представителями хавбека «МЮ» возможный трансфер летом

«Тоттенхэм» обсудил с представителями хавбека «МЮ» возможный трансфер летом
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает BBC.

По информации источника, «Тоттенхэм» обсудил с представителями англичанина его возможный переход в стан «шпор» в летнее трансферное окно.

Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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