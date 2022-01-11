Анчелотти: можно сказать, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное подписание нового контракта с полузащитником клуба Лукой Модричем.



«Модрич ещё не поставил подпись под новым соглашением. Но, можно сказать, что у него пожизненный контракт с «Реалом», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.



Ранее стало известно, что 36-летний хорватский полузащитник Лука Модрич согласовал условия контракт с мадридским «Реалом». Новое соглашение хорвата с «Реалом» будет рассчитано до лета 2023 года. По нему зарплата Модрича снизится на 10%.



Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник отметился пятью голевыми передачами в 20 матчах Лиги чемпионов и испанской Примеры. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

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