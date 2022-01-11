Индзаги: «Ювентус» привык к финалам, но фаворита нет. «Интеру» нужно сыграть агрессивно

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в Суперкубке Италии.



«Нам нужно сыграть агрессивно и решительно. Мы знаем, что будут моменты, когда «Ювентус» сможет создать серьёзные проблемы для нас. В августе они выглядели главными претендентами на чемпионство, а «Интер» и остальные команды – их конкурентами. Но всё решается на поле. Сейчас мы на первом месте, но гонка будет идти до конца.



У «Ювентуса» очень конкурентоспособная команда, Кьеллини и Бонуччи будут играть, и я желаю удачи Федерико Кьезе. Я не знаю его лично, но я играл с его отцом в «Лацио». Федерико – это наследие итальянского футбола Это финал, и в этих играх нет фаворитов. «Ювентус» не проигрывает на протяжении восьми матчей, а в воскресенье они сделали нечто экстраординарное.



Они привыкли играть в финалах, у них есть опытные игроки, но мы переживаем хороший момент», – цитирует Индзаги Football Italia.

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