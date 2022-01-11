Аллегри: Бонуччи может сыграть с «Интером», но не полный матч

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Интером».



«Завтрашний матч может продлиться более 90 минут, поэтому нам нужно очень аккуратно расходовать нашу энергию и использовать замены. Завтра мы будем играть на великолепном стадионе против сильнейшей команды в лиге, которая переживает очень хороший период и уверена в себе. Но, что бы ни случилось завтра, это не должно повлиять на наш путь.



Алекс Сандру снова доступен. Бонуччи, как я уже говорил, тоже доступен, но он не готов сыграть весь матч. Де Винтер также будет с нами. Нам нужно улучшить качество нашей игры в пас и быть более спокойными. Иногда мы слишком спешим, в этом аспекте нам нужно прогрессировать», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

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