Нигерия переиграла Египет благодаря голу Ихеаначо

Сборная Нигерии встречалась с национальной командой Египта в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Встреча прошла на поле стадиона «Румде Аджия» в городе Гаруа (Камерун). Она завершилась победой Нигерии с минимальным счётом – 1:0.
Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо, который и принёс своей национальной команде победу. Голевую передачу на него выполнил полузащитник Джо Арибо.
Сборная Нигерии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Египет (0) – на последней позиции.
Также сегодня встречались национальные команды Алжира и Сьерра-Леоне. Их поединок завершился ничейным исходом – 0:0. Обе сборные набрали по одному очку и занимают верхние строчки в турнирной таблице группы E.
- 11 января 2022
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