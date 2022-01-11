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Нигерия переиграла Египет благодаря голу Ихеаначо

Нигерия переиграла Египет благодаря голу Ихеаначо
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Сборная Нигерии встречалась с национальной командой Египта в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Встреча прошла на поле стадиона «Румде Аджия» в городе Гаруа (Камерун). Она завершилась победой Нигерии с минимальным счётом – 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо, который и принёс своей национальной команде победу. Голевую передачу на него выполнил полузащитник Джо Арибо.

Сборная Нигерии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Египет (0) – на последней позиции.

Кубок африканских наций. Группа D. 1-й тур
11 января 2022, вторник. 19:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 0
Египет
1:0 Ихеаначо – 30'

Также сегодня встречались национальные команды Алжира и Сьерра-Леоне. Их поединок завершился ничейным исходом – 0:0. Обе сборные набрали по одному очку и занимают верхние строчки в турнирной таблице группы E.

Кубок африканских наций. Группа E. 1-й тур
11 января 2022, вторник. 16:00 МСК
Алжир
Окончен
0 : 0
Сьерра-Леоне
Комментарии
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