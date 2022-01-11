Нигерия переиграла Египет благодаря голу Ихеаначо

Сборная Нигерии встречалась с национальной командой Египта в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Встреча прошла на поле стадиона «Румде Аджия» в городе Гаруа (Камерун). Она завершилась победой Нигерии с минимальным счётом – 1:0.



Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо, который и принёс своей национальной команде победу. Голевую передачу на него выполнил полузащитник Джо Арибо.



Сборная Нигерии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Египет (0) – на последней позиции.

Также сегодня встречались национальные команды Алжира и Сьерра-Леоне. Их поединок завершился ничейным исходом – 0:0. Обе сборные набрали по одному очку и занимают верхние строчки в турнирной таблице группы E.