Аллегри мог возглавить «Реал», но предпочёл вернуться в «Ювентус»
Поделиться
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в мае прошлого года мог возглавить «Реал Мадрид», но принял решение вернуться в «Ювентус».
«Аллегри был в шаге от назначения на должность главного тренера мадридского «Реала» в мае. Всё уже было готово, ему оставалось лишь поставить свою подпись в контракте, но он предпочёл вернуться в «Ювентус», – цитирует агента итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
После 21 матча в текущем сезоне Серии А «Ювентус» с 38 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Италии «Интер», на счету которого 49 очков в 20 матчах.
12 января «Ювентус» и «Интер» встретятся в матче за Суперкубок Италии, матч начнётся в 23:00 мск.
Новость по темеАллегри высоко оценил работу Моуринью в «Роме»
Комментарии
- 12 января 2022
-
06:04
-
04:31
-
03:16
-
03:01
-
01:33
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:00
-
20:57
Партнерский контент