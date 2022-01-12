Аллегри мог возглавить «Реал», но предпочёл вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в мае прошлого года мог возглавить «Реал Мадрид», но принял решение вернуться в «Ювентус».

«Аллегри был в шаге от назначения на должность главного тренера мадридского «Реала» в мае. Всё уже было готово, ему оставалось лишь поставить свою подпись в контракте, но он предпочёл вернуться в «Ювентус», – цитирует агента итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

После 21 матча в текущем сезоне Серии А «Ювентус» с 38 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Италии «Интер», на счету которого 49 очков в 20 матчах.

12 января «Ювентус» и «Интер» встретятся в матче за Суперкубок Италии, матч начнётся в 23:00 мск.