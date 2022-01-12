В борьбу за Алексея Миранчука включилась «Сампдория»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по-прежнему близок к смене клубной прописки. В борьбу за право подписания 26-летнего хавбека включилась «Сампдория», информирует TuttoAtalanta.
Согласно сведениям источника, «Самдория» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. На подписание Алексея также претендуют «Верона» и «Дженоа», а вот «Торино» отказался от кандидатуры россиянина.
«Аталанта» планирует отдать Миранчука в аренду с правом выкупа. Клуб из Бергамо хочет выручить за Алексея € 15 млн, но понимает, что в зимнее трансферное окно вряд ли кто-то заплатит за российского хавбека такую сумму.
26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.
- 12 января 2022
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
06:04
-
04:31
-
03:16
-
03:01
-
01:33
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21