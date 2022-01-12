Ривалдо: голосование за «Золотой мяч» в этом году следует провести после ЧМ-2022

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года, бразилец Ривалдо поделился мыслями о том, кто будет бороться за главный индивидуальный приз в футболе в этом году.
«Я считаю, что у Мбаппе неплохие шансы, поскольку он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира. То же самое можно сказать и о Неймаре, который играет за тот же клуб и ведёт за собой сборную Бразилии.
В любом случае, я думаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира, прежде чем начинать голосование за лучшего игрока года, поскольку многое будет зависеть от выступлений игроков на этом турнире», — приводит слова Ривалдо Betfair.
Напомним, France Football традиционно называет обладателя «Золотого мяча» в конце ноября — начале декабря. Голосование проходит ещё раньше. ЧМ в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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