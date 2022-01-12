Димитар Бербатов назвал трёх футболистов, которые несчастны в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил ситуацию с игроками клуба, которые хотят уйти.
«Я не удивлён просьбе Дина Хендерсона о трансфере. Я этого ожидал. То же самое касается Донни ван де Бека и Антони Марсьяля. Эти футболисты не играют. Очевидно, что они несчастны. Если они любят футбол, то должны уйти.
Хендерсон считает, что его купили, чтобы он играл. Тогда у Давида де Хеа был трудный период. Но подписание новичков может мотивировать их конкурентов в команде. Так и случилось с де Хеа, и это плохая новость для Хендерсона. Я понимаю, почему он хочет уйти», — цитирует Бербатова Betfair.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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