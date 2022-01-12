Пол Скоулз: Гринвуд уже практически стал козлом отпущения

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника за недостаточное доверие форварду Мэйсону Гринвуду.

«Мэйсон Гринвуд — великолепный футболист, у него огромный потенциал. Но тренер всё время снимает его с игры. Гринвуд уже практически стал козлом отпущения. Он лёгкая мишень, потому что является ещё молодым футболистом.

Гринвуд должен играть на острие атаки. Несмотря на то что Роналду и Кавани хороши, иметь в команде двух центрфорвардов возрастом 37 и 34 года… Это о многом говорит. Тренер же всё время хочет, чтобы Гринвуд играл широко, но он же чистый центрфорвард. Он будет забивать голы в этой команде, я в этом не сомневаюсь», — сказал Скоулз в подкасте Webby & O’Neill.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гринвуд провёл 15 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Гринвуда в матче с «Лестер Сити»

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