Пол Скоулз: Гринвуд уже практически стал козлом отпущения

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника за недостаточное доверие форварду Мэйсону Гринвуду.
«Мэйсон Гринвуд — великолепный футболист, у него огромный потенциал. Но тренер всё время снимает его с игры. Гринвуд уже практически стал козлом отпущения. Он лёгкая мишень, потому что является ещё молодым футболистом.
Гринвуд должен играть на острие атаки. Несмотря на то что Роналду и Кавани хороши, иметь в команде двух центрфорвардов возрастом 37 и 34 года… Это о многом говорит. Тренер же всё время хочет, чтобы Гринвуд играл широко, но он же чистый центрфорвард. Он будет забивать голы в этой команде, я в этом не сомневаюсь», — сказал Скоулз в подкасте Webby & O’Neill.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гринвуд провёл 15 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Видео гола Гринвуда в матче с «Лестер Сити»
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