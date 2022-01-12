Широков: если Смолов в «Динамо» будет играть как последние месяцы — на поле его не будет

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход форварда Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».
«Динамо» был нужен форвард. Для самого Смолова это хороший вариант. В «Локомотиве» от него отказались, поэтому классный вариант — остаться в Москве и перейти в команду, которая пытается претендовать на чемпионство.
Впишется ли в игру Шварца? Зависит от него. Если будет играть так, как последние месяцы в «Локо», то выходить на поле не будет. Если будет лучше, то впишется», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах РПЛ нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.
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