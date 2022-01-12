Верон: «Интер» не заметил ухода Конте и Лукаку, даже стал лучше

Бывший полузащитник «Интера» Хуан Себастьян Верон поделился мыслями о прогрессе миланской команды при главном тренере Симоне Индзаги.

«Интер» делает невероятные вещи, они заслуженно лидируют в Серии А и проиграли только одну игру из 20. Это не совпадение.

Они сменили тренера и даже не почувствовали этого, стали даже лучше. Никто не заметил ухода Лукаку, потому что команда сплочена, плюс они подписали хороших игроков.

[Индзаги] повзрослел и приобрёл нужный опыт в качестве тренера «Лацио». Трудно тренировать топ-клуб, но у него всё получается так легко.



Ещё будут трудные времена, посмотрим, как «Интер» будет играть дальше, но мы уже можем сказать, что Индзаги улучшил «Интер» Конте. Больше владения мячом и меньше контратак», — цитирует Верона Corriere dello Sport.