Верон: «Интер» не заметил ухода Конте и Лукаку, даже стал лучше

Бывший полузащитник «Интера» Хуан Себастьян Верон поделился мыслями о прогрессе миланской команды при главном тренере Симоне Индзаги.
«Интер» делает невероятные вещи, они заслуженно лидируют в Серии А и проиграли только одну игру из 20. Это не совпадение.
Они сменили тренера и даже не почувствовали этого, стали даже лучше. Никто не заметил ухода Лукаку, потому что команда сплочена, плюс они подписали хороших игроков.
[Индзаги] повзрослел и приобрёл нужный опыт в качестве тренера «Лацио». Трудно тренировать топ-клуб, но у него всё получается так легко.
Ещё будут трудные времена, посмотрим, как «Интер» будет играть дальше, но мы уже можем сказать, что Индзаги улучшил «Интер» Конте. Больше владения мячом и меньше контратак», — цитирует Верона Corriere dello Sport.
- 12 января 2022
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