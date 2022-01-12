«Неординарный человек». Силкин — о возвращении Смолова в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возвращении Фёдора Смолова в московскую команду.



«Если бы «Локомотив» хотел оставить Смолова, то предложил бы какие-то условия. А так, насколько я знаю, сделка не очень высокая по деньгам. «Динамо», наверное, Фёдор был нужен. Команда ему не чужая, понятно, что из тех игроков он только Шунина знает.

Смолов — неординарный человек, главное, чтобы было желание и эмоции играть. Также важно найти взаимопонимание с тренерским штабом и игроками.



Сейчас Фёдор — уже сформировавшийся игрок, если будет показывать, что умеет, то это пойдёт на пользу команде. Молодым игрокам есть чему поучиться у Смолова. Важно, чтобы Фёдор был примером не только на поле, но и за полем. «Динамо» играет в атакующий футбол, создаёт достаточно моментов. А Смолов — футболист, который завершать-то умеет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.