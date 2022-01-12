Гендиректор «Нижнего»: опыт Жиркова пригодился бы, но будем искать другого игрока

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отказ от бывшего защитника сборной России Юрия Жирков. Сейчас игрок ведёт переговоры с «Химками».



«Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всё понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».