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Ян Кухта стал игроком «Локомотива»

Ян Кухта стал игроком «Локомотива»
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Нападающий сборной Чехии Ян Кухта стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано на четыре с половиной года. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за московский клуб под номером 9.

25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

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