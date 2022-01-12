Михаил Кержаков рассказал об отпуске и настроении перед сборами «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об отпуске и настрое перед тренировочными сборами.



«Медосмотр прошёл так же, как и в прошлые годы — ничего не поменялось. Набрал ли вес за каникулы? Нет, всё стабильно. Конечно, режим там другой, но за некоторое время до выхода из отпуска начинаешь себя в чем-то ограничивать. Естественно, поддерживал форму, в моём возрасте невозможно просто ничего не делать — а то можно потом развалиться на части. Неделю дал себе отдохнуть, а затем работал по программе, которую мне составили наши тренеры по физподготовке.



Во время отпуска две недели был с семьей на море, вернулся 30 декабря, отметил в семейном кругу Новый год, а в начале января поехал на несколько дней к бабушке. На Новый год брат вот часы подарил. Я часы совсем не ношу, но теперь буду — только разберусь в них сначала.



С отличным настроением отправляюсь на сборы. Только с таким. Как и в прошлые годы!» — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».