«Рома» и «Фиорентина» объявили о случаях коронавируса в командах

Неназванные игроки «Ромы» и «Фиорентины» заразились коронавирусом. Об этом сообщают официальные сайты клубов.

В «Роме» заразились два футболиста, в «Фиорентине» — три. Напомним, что за «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин. Ранее стало известно, что Кокорин не находится в числе игроков команды, которые заразились коронавирусом.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года». Футболист выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. На поле Кокорин провёл 195 минут. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.