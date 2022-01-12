«Рома» и «Фиорентина» объявили о случаях коронавируса в командах
Поделиться
Неназванные игроки «Ромы» и «Фиорентины» заразились коронавирусом. Об этом сообщают официальные сайты клубов.
В «Роме» заразились два футболиста, в «Фиорентине» — три. Напомним, что за «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин. Ранее стало известно, что Кокорин не находится в числе игроков команды, которые заразились коронавирусом.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года». Футболист выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. На поле Кокорин провёл 195 минут. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.
Комментарии
- 12 января 2022
-
20:10
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
17:57
-
17:56
-
17:46
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:03
-
16:51
-
16:24
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
15:47
-
15:46
-
15:42
-
15:24
-
15:22
-
15:12
Партнерский контент