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Кокорин не вошёл в число футболистов «Фиорентины», заразившихся коронавирусом

Кокорин не вошёл в число футболистов «Фиорентины», заразившихся коронавирусом
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не находится в числе игроков команды, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее итальянский клуб объявил, что три футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. Их фамилии не называются.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года». Футболист выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. На поле Кокорин провёл 195 минут. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провёл шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

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