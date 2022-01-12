Защитник «Ростова» Смирнов перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды
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Защитник «Ростова» Александр Смирнов перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Мы желаем Александру успехов на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Напомним, Смирнов стал игроком «Ростова» в 2020 году. В сезоне-2020/2021 защитник выступал на правах аренды за «Оренбург», а нынешнем сезоне играл за «СКА-Хабаровск».
«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. Действующий чемпион России — «Зенит».
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