Фёдор Смолов определился с игровым номером в «Динамо»
Поделиться
Нападающий Фёдор Смолов выбрал игровой номер в «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Форвард будет играть под 40-м номером.
Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».
Напомним, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива». За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.
31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.
Комментарии
- 12 января 2022
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
17:57
-
17:56
-
17:46
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:03
-
16:51
Партнерский контент