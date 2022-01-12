Экс-помощник Пранделли в «Фиорентине»: почти не видел Кокорина на тренировках

Ренато Бузо, бывший ассистент экс-тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли, поделился воспоминаниями о работе с российским нападающим «фиалок» Александром Кокориным.



«За три месяца, что я был в «Фиорентине», я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и редко появлялся на поле. Мне кажется, в общей сложности Пранделли тренировал его всего 10 дней. Это было трудно понять. Александр утверждал, что у него всегда были проблемы — то с флексором, то с квадрицепсом. Он был интровертом, ему было трудно выразить себя. Он пришёл из другого мира и никогда ничего не делал, чтобы помочь себе», — приводит слова Бузо Labaro Viola.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года».