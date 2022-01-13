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«Барселона» — «Реал»: Федерико Вальверде вывел «сливочных» вперёд на 98-й минуте

«Барселона» — «Реал»: Федерико Вальверде вывел «сливочных» вперёд на 98-й минуте
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Сегодня, 13 января, проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

Федерико Вальверде вывел «Реал» вперёд на 98-й минуте. Родриго от края штрафной прострелил к воротам, где Винисиус Жуниор красиво пропустил мяч себе за спину, позволив Вальверде после обработки пробить в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре турнира. «Севилья» имеет в своём активе 44 очка и занимает вторую позицию в чемпионате, «Барселона» (32) — на шестой позиции.

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