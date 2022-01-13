Линке: не совсем правильно женщин привлекать к судейству в мужском футболе

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» Владимир Линке поделился мнением о женщинах-арбитрах в футболе.
«Я всегда считал, что арбитром не может быть тот человек, который сам не играл в футбол. Раньше в футбол заканчивали играть в 30 лет, и ребята шли в судьи. Они прекрасно разбирались во всех моментах игры, понимали, кто инициатор нарушения, все нюансы были им хорошо известны и понятны.
А сейчас, извините меня за сравнение, арбитров берут из детского садика, главное, чтобы он хорошо выглядел, как на подиуме, хорошо знал английский язык, а то обстоятельство, разбирается он в футболе или нет, к сожалению, никого не волнует. Это обидно.
Также считаю, что не совсем правильно женщин привлекать к арбитражу в мужском футболе. Взять, например, бокового арбитра-женщину. Всегда ли она способна правильно определить положение вне игры или нарушение в месте борьбы за мяч, если ей надо по нескольку раз в течение матча совершать скоростные спринтерские забеги к месту события. Ведь это большая нагрузка на организм», — цитирует Линке UA-Футбол.
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