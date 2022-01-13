Тренер «Челси»: мы не должны стесняться говорить, что хотим выходить в финалы

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель после победы на «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги прокомментировал тот факт, что его команда шестой сезон кряду сыграет в финале одного из турниров на стадионе на «Уэмбли».
«Это великолепное достижение, и мы не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их. Тем не менее, нам не стоит быть излишне самоуверенными и ожидать побед в каждом турнире, в котором мы участвуем.
Мы наслаждаемся возможностью выступать за клуб с такими амбициями. Это уникальная возможность. Каждый, кто выступает за этот клуб, должен демонстрировать максимальную самоотдачу, и здесь не нужно что-то выдумывать. Это длительный процесс, и мы должны непрерывно работать над собой. В нашей команде собраны лучшие в своём деле, мы отдаём все силы на благо общего успеха, и иначе здесь нельзя», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
Напомним, в полуфинале Кубка английской лиги сезона 2021/2022 «Челси» со счётом 3:0 по сумме двух встреч победил «Тоттенхэм».
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