Президент «Интера»: хочу посвятить эту победу болельщикам во всём мире и работникам клуба
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Президент «Интера» Стивен Чжан прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в Суперкубке Италии.
«Мы выиграли этот трофей благодаря нашей тяжёлой работе. Это результат того, что сделали как тренер, так и игроки, а также плоды шести лет упорного труда. Победа в Суперкубке Италии подстёгивает нас. Я хочу посвятить эту победу болельщикам «Интера» во всём мире и всем, кто работает в клубе. Без них это было бы невозможно», — цитирует Чжана пресс-служба «Интера».
Накануне прошёл матч Суперкубка Италии, в котором «Интер» встречался с «Ювентусом». Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1. На 121-й минуте Алексис Санчес забил победный гол за «Интер» и принёс победу своей команде.
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