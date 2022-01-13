Гол Санчеса на 121-й минуте Суперкбка Италии стал самым поздним в истории турнира

Завершился матч Суперкубка Италии, в котором «Интер» встречался с «Ювентусом». Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1.



На 121-й минуте Алексис Санчес забил победный гол за «Интер» и принёс победу своей команде.



Этот гол стал самым поздним в истории Суперкубка Италии, сообщает Opta.



Ранее рекорд принадлежал аргентинскому нападающему Гонсало Игуаину, который в 2014 году забил за «Наполи» на 118-й минуте матча с «Ювентусом». Этот гол помог команде перевести игру в дополнительное время, а после и в серию пенальти, где «Наполи» были сильнее своих соперников (6:5).

Как сообщает Daily Mail, «Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать чилийца. Боссы «нерадзурри» хотят, чтобы Санчес ушёл, потому что клуб стремится разгрузить зарплатную ведомость.