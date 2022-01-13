Сёмин: о Зе Луише надо спрашивать тех, кто брал его в «Локо». Узнать, за сколько купили

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что железнодорожники досрочно расторгли контракт с нападающим Зе Луишем.

«О Зе Луише надо спрашивать тех, кто брал его в клуб. У них и спросить: как они оценивают трансферную политику «Локомотива». У меня на это нет ответа. Надо узнать: когда и за сколько купили», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.