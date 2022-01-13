Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за «Барселону»

21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с «Реалом» в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.
«Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало», — написал Торрес в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.
Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.
- 13 января 2022
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:51
-
14:40
-
14:38
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:22
-
13:15