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Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за «Барселону»

Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за «Барселону»
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21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с «Реалом» в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.

«Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало», — написал Торрес в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.

Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

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