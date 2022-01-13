Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за «Барселону»

21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с «Реалом» в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.



«Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало», — написал Торрес в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.



Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

Новость по теме Торрес будет играть за «Барселону» под номером, который ранее принадлежал Агуэро