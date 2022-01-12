Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торрес будет играть за «Барселону» под номером, который ранее принадлежал Агуэро

Торрес будет играть за «Барселону» под номером, который ранее принадлежал Агуэро
Комментарии

21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес определился с игровым номером. Испанец будет выступать за каталонский клуб с 19 номером на спине, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «твиттере».

Напомним, ранее под 19 номером в «Барселоне» играл нападающий Серхио Агуэро, который в декабре 2021 года был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем. В «Манчестер Сити» Ферран выступал под 21 номером.

Ранее стало известно, что каталонцы зарегистрировали форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.

Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» зарегистрировала Торреса. Форвард сможет сыграть с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022