Торрес будет играть за «Барселону» под номером, который ранее принадлежал Агуэро

21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес определился с игровым номером. Испанец будет выступать за каталонский клуб с 19 номером на спине, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «твиттере».



Напомним, ранее под 19 номером в «Барселоне» играл нападающий Серхио Агуэро, который в декабре 2021 года был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем. В «Манчестер Сити» Ферран выступал под 21 номером.



Ранее стало известно, что каталонцы зарегистрировали форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.



Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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