Торрес будет играть за «Барселону» под номером, который ранее принадлежал Агуэро

21-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес определился с игровым номером. Испанец будет выступать за каталонский клуб с 19 номером на спине, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «твиттере».
Напомним, ранее под 19 номером в «Барселоне» играл нападающий Серхио Агуэро, который в декабре 2021 года был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем. В «Манчестер Сити» Ферран выступал под 21 номером.
Ранее стало известно, что каталонцы зарегистрировали форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.
Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 января 2022
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45