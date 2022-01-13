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Червиченко — о Фарке в «Краснодаре»: странный выбор. Галицкий мог позволить себе даже Лёва

Червиченко — о Фарке в «Краснодаре»: странный выбор. Галицкий мог позволить себе даже Лёва
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Даниэля Фарке в «Краснодар».

«Фарке — очень странный и совершенно непонятный для меня выбор. Почему «Краснодар» остановился именно на нём? Для меня это просто загадка. Человек не сделал ничего фееричного. Фарке тренировал «Норвич», но для меня «Норвич» в АПЛ намного ниже, чем «Краснодар» для РПЛ.

В «Краснодаре» пытаются засунуть руку и найти кота в мешке, вытащить оттуда какого-то бриллиантового тигра. Эксперимент со Шварцем — единственный успешный пример с достаточно неизвестным немцем в России. При своём состоянии Галицкий мог бы позволить и Лёва в «Краснодаре», но выбирает непонятных кандидатов.

Галицкий давал много советов российским тренерам? Фарке вряд ли будет слушать Галицкого. Возможно, Сергей Николаевич и взял его, чтобы никто его не слушал», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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