Червиченко — о Фарке в «Краснодаре»: странный выбор. Галицкий мог позволить себе даже Лёва

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Даниэля Фарке в «Краснодар».
«Фарке — очень странный и совершенно непонятный для меня выбор. Почему «Краснодар» остановился именно на нём? Для меня это просто загадка. Человек не сделал ничего фееричного. Фарке тренировал «Норвич», но для меня «Норвич» в АПЛ намного ниже, чем «Краснодар» для РПЛ.
В «Краснодаре» пытаются засунуть руку и найти кота в мешке, вытащить оттуда какого-то бриллиантового тигра. Эксперимент со Шварцем — единственный успешный пример с достаточно неизвестным немцем в России. При своём состоянии Галицкий мог бы позволить и Лёва в «Краснодаре», но выбирает непонятных кандидатов.
Галицкий давал много советов российским тренерам? Фарке вряд ли будет слушать Галицкого. Возможно, Сергей Николаевич и взял его, чтобы никто его не слушал», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 13 января 2022
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:51
-
14:40
-
14:38
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:22