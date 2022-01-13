Чернов — о Головине: мне кажется, он очень сильно скучает по России

Воспитанник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», рассказал о знакомстве с бывшим футболистом армейцев Александром Головиным, который сейчас играет во французском «Монако».
«Он приехал в интернат, увидели его, просмотрели, взяли в ЦСКА, сразу было видно, что он очень хороший игрок, техничный. Мы общались, находили общие темы. Два года подряд отдыхали вместе, ездили на горнолыжный курорт рядом с домом Саши. Там очень холодно, но оно того стоит. Головин – мастер сноуборда. Сейчас мы почти каждый день общаемся, играем вместе в компьютерные игры. Мне кажется, он очень сильно скучает по России», — рассказал Чернов в программе «Третий Тайм» в YouTube-канале «Матч ТВ».
25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач.
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