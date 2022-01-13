В «Фиорентине» не получали предложений по трансферу Влаховича

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне сообщил, что в настоящее время итальянский клуб не рассматривает ни единого предложения по трансферу сербского нападающего Душана Влаховича.



«Мы открыты для рассмотрения всех предложений, которые получим по Влаховичу, но сейчас мы не рассматриваем ни одно.



Мы не получали официальных предложений по его трансферу, посмотрим, поступит ли оно», — приводит слова Бароне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Mediaset.



В нынешнем сезоне 21-летний Влахович принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 4 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 70 млн.



Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет лондонский «Арсенал».

Новость по теме Влахович является приоритетной трансферной целью для «Арсенала»