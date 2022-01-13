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Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо»

Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо»
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Бывший австралийский футболист Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо» на первом зимнем сборе в Катаре.

«Сегодня к нам на тренировку заглянул легендарный футболист сборной Австралии — Тим Кэхилл. Сейчас Тим занимает должность спортивного директора Aspire Academy, на базе которой мы проводим первый тренировочный сбор.

Спасибо за гостеприимство, Тим», — сказано в сообщении пресс-службы московской команды в «Твиттере».

Московское «Динамо» завершило первую часть Российской Премьер-Лиги на втором месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 36 очков. В первом после зимы туре подопечные Сандро Шварца проведут матч с подмосковными «Химками» в гостях. Встреча состоится 26 февраля. 1 марта «Динамо» встретится с «Нижним Новгородом» дома в матче 1/8 финала Кубка России.

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