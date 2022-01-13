Источник: «Рубин» согласовал контракт с Лисаковичем. «Локомотив» получит € 1 млн

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович в зимнее трансферное окно станет футболистом казанского «Рубина». Об этом сообщает бывший PR-директор железнодорожников Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.
По сведениям источника, 23-летний белорусский форвард уже согласовал контракт с новой командой. Также договорились и стороны — «Локомотив» получит за своего футболиста около € 1 млн. Сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.
Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекает в 2024 году.
Ранее «Локомотив» расстался ещё с двумя нападающими. Фёдор Смолов перешёл в «Динамо», а с Зе Луишем был разорван контракт.
- 13 января 2022
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