Команды Кокорина и Миранчука встретятся в четвертьфинале Кубка Италии
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В матче четвертьфинала Кубка Италии встретятся «Фиорентина», в которой играет россиянин Александр Кокорин, и «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук.
Сегодня, 13 января, проходил матч 1/8 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Наполи». Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу «фиалок». Вчера в матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Венецию». Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 2:0. Жребий свёл команды на стадии 1/4 финала.
Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Недавно обладателем Суперкубка страны стал миланский «Интер», обыграв «Ювентус» со счётом 2:1. Победный гол на 120-й минуте забил чилийский полузащитник Алексис Санчес.
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