«Он курил марихуану прямо перед матчами». Шешуков — о бывшем одноклубнике

Бывший футболист футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Шешуков вспомнил о своём бывшем товарище по команде Александре Тихоновецком, которого дисквалифицировали за курение марихуаны.

«Знали ли мы, что Тихоновецкий курит марихуану? Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда всё это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала… Раз в 300, что ли, превышала норму. Так что это не история про покурить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жёстким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то всё было нормально.

Главное, чтобы он после этого интервью не нашёл мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха!» — приводит слова Шешукова «Спорт-экспресс».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Шешуков выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику», «Луч-Энергию» и другие российские клубы.