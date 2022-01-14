Каттани: Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, кто настоял на приобретении вратаря Ильи Свинова.



«Пруцева знаю со времён «Чертаново». Когда летом ко мне обратился «Спартак», я составил большой план стратегии, список игроков. Хлусевич и Классен были в этом списке. Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».



Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Новость по теме Каттани: из уважения к России я обязан начать учить русский