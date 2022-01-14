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Каттани: Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела

Каттани: Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, кто настоял на приобретении вратаря Ильи Свинова.

«Пруцева знаю со времён «Чертаново». Когда летом ко мне обратился «Спартак», я составил большой план стратегии, список игроков. Хлусевич и Классен были в этом списке. Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

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