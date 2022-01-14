«На него повесили всех собак». Спортивный директор «Спартака» заступился за Рассказова

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заступился за защитника красно-белых Николая Рассказова, который подвергается большому количеству критики со стороны футбольной общественности.
«Мне не нравится, когда выделяют какую-то жертву. Рассказов был на поле, когда «Спартак» выигрывал матчи. Вспоминая матч с «Ростовом», Рассказов был ближе всего к Глебову, но не был виноват больше остальных. При этом на Николая повесили всех собак. Возможно, что ему просто не везло.
Мы поговорим с Николаем по поводу его будущего и контракта. Понятно, что он недоволен ситуацией, в которой оказался. Пока мы не знаем его намерений. Рассказов — один из первых, с кем я проведу беседу», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 14 января 2022
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