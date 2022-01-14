Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Витория может вернуться в Саудовскую Аравию

Экс-тренер «Спартака» Витория может вернуться в Саудовскую Аравию
Комментарии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» предложил португальскому специалисту Рую Витории контракт на 2,5 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он тренировал с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка. В середине декабря клуб объявил о расторжении контракта с Виторией по обоюдному согласию сторон. Новым тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.

С января 2019 по декабрь 2020 года Витория уже работал в Саудовской Аравии. Он тренировал клуб «Аль-Наср».

Новость по теме
«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022