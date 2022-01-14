Экс-тренер «Спартака» Витория может вернуться в Саудовскую Аравию

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» предложил португальскому специалисту Рую Витории контракт на 2,5 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он тренировал с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка. В середине декабря клуб объявил о расторжении контракта с Виторией по обоюдному согласию сторон. Новым тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.



С января 2019 по декабрь 2020 года Витория уже работал в Саудовской Аравии. Он тренировал клуб «Аль-Наср».

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