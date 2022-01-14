Агент Черышева: у Дениса ложноположительный тест. Симптомов нет, чувствует себя нормально
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Агент Хуан Лопес, представляющий интересы российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал новость о том, что футболист заболел коронавирусом.
«На самом деле, у Дениса был ложноположительный тест, поэтому он отрицательный. Симптомов нет, чувствует себя нормально», — цитирует Лопеса Sport24.
Недавно коронавирус обнаружили у двух других игроков «Валенсии» — защитника Даниэля Васса и голкипера Яспера Силлессена. Следующий матч «Валенсия» проведёт 16 января. Команда сыграет с «Атлетико Балеарес» в 1/8 финала Кубка Испании.
Обзор матча «Реал Мадрид» — «Валенсия» в рамках 20-го тура Ла Лиги:
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