Гвардиола резко ответил на слова Тухеля и ван Дейка о лидерстве «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на высказывания наставника «Челси» Томас Тухеля и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка о причинах лидерства «горожан» в текущем сезоне.

Ранее Тухель и ван Дейк предположили, что «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ из-за того, что в клубе было меньше травм и заражений коронавирусом.

«Если они считают, что причина в этом, то, может быть. Иногда это деньги, которые у нас есть, иногда это COVID. Я не знаю. Может быть. У нас были травмы, у нас был COVID. Возможно, мы не говорим, какие игроки заразились из уважения к этим игрокам. У нас было много игроков и персонала с COVID, и в начале сезона у нас было много тяжелых травм у наших футболистов. Ну что я могу сказать? Если они считают, что нам повезло, хорошо, нам повезло. Спасибо. Что я могу сказать? Пандемия охватила весь мир, и везде есть вирус. Мы подвергаемся риску каждую минуту и каждый день, и «Манчестер Сити» не исключение», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

После 21 тура «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 53 очка. На втором месте находится «Челси» (43). Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль» (42).

«Манчестер Сити» в добавленное время вырвал победу у «Арсенала».

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